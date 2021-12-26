В центре Харькова восстановили демонтированный в 2013 году памятник воинам УПА

Памятный знак в виде гранитного камня стоит в Молодежном парке.

В центре Харькова восстановили демонтированный в 2013 году памятник воинам УПА
Фото: ukrinform.ua

В Молодежном парке в центре Харькова в субботу, 25 декабря, открыли памятный знак воинам Украинской повстанческой армии. Как сообщает "Укринформ", памятник из красного гранита установили вместо камня, который был демонтирован восемь лет назад - в апреле 2013 года.

Памятный знак в честь воинов УПА, установленный в Молодежном парке в Харькове в 1992 году, неоднократно подвергался вандализму. В ночь с 25 на 26 апреля 2013 года памятный знак снесли неизвестные с помощью тяжелой техники. На его месте установили металлический крест, который тоже был уничтожен в ночь на 6 февраля 2014 года.

Позже вандалы неоднократно портили табличку с надписью "Украинской повстанческой армии", установленной под местом, где стоял памятный знак.

Как отметил на митинге глава общественной организации "Фонд национально-культурных инициатив имени Игната Хоткевича" Константин Черемский, всего против памятника с 1992 года было совершено более 100 актов вандализма.

"Неизвестные из рядов антиукраинских сил более 100 раз обливали его красной краской, били кувалдами, обстреливали из огнестрельного оружия, взрывчаткой взрывали фундамент, похищали основные композиционные элементы и т.д. Однако украинская община Харькова каждый раз обезвреживала действия вандалов", - подчеркнул он.

По словам Черемского, в этом году по инициативе общественной организации "Союз украинской молодежи" и при поддержке меценатов было собрано более 100 тысяч гривен, за которые был приобретен камень в Лезниковском карьере Житомирской области и доставлен в Харьков. В сентябре профильные специалисты обследовали уцелевшую часть старого памятника. На смену старому фундаменту спроектирован и залит новый - капитальный.

Активист подчеркнул, что разрушенная часть памятного знака воспроизведена максимально точно.

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