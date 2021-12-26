Правительство Мали опровергает информацию о вагнеровцах в стране

В Бамако напомнили, что в Мали работают роSSийские инструкторы.

Правительство Мали опровергло информацию, в соответствии с которой на его территорию прибыли наемники из роSSийской "ЧВК Вагнера”.

Об этом пишет interfax.com.ua со ссылкой на французские СМИ .

"Официально опровергаем лишенные оснований утверждения, согласно которым... в Мали развернуты бойцы частной компании", - отмечают власти в коммюнике.

Они требуют, чтобы им предоставили "доказательства из независимых источников" присутствия "ЧВК Вагнера".

В Бамако также напомнили, что в Мали работают роSSийские инструкторы: они тренируют бойцов местных сил безопасности. В коммюнике отмечается, что Мали "сотрудничает с Россией – историческим партнером – только на межгосударственном уровне".

В то же время турецкое агентство Анадолу сообщило со ссылкой на источники в силах безопасности Мали, что около 500 бойцов "ЧВК Вагнера" прибыли в столицу Мали 23 декабря.

"Мы подтверждаем прибытие 500 роSSийских бойцов", - заявили они агентству на условиях анонимности.

По информации местных СМИ , эти бойцы будут развернуты в 10 частях Мали.

Несколько европейских стран и Канада 23 декабря заявили, что осуждают развертывание бойцов роSSийской "ЧВК Вагнера" в Мали. В совместном коммюнике этих стран отмечалось, что страны сожалеют о том, что "переходные власти Мали приняли решение использовать и так недостаточные государственные средства для того, чтобы платить наемникам, а не поддерживать собственные малые силы безопасности и госструктуры, работающие на благо малийского народа" . Авторы коммюнике также заверили, что они имеют "данные о том, что РоSSия способствует развертыванию группы в Мали".

Коммюнике подписали Франция, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Италия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Чехия, Румыния, Великобритания и Швеция.

Напомним, в сентябре стало известно, что роSSийская частная военная компания Вагнера набирает боевиков для выполнения миссии в африканской стране Мали. При этом уроженцев Украины, в частности, жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса, на эту задачу не берут.

До этого лондонская газета Times сообщила, что контингент численностью в 1 тыс. роSSийских наемников отправится в Мали в пределах договора между "ЧВК Вагнера" и военными, захватившими власть в африканской республике. Миссия роSSийского контингента будет состоять в подготовке войск и защите чиновников режима в стране, пережившей два переворота за последний год.

После этого Франция, Германия и Эстония, чьи миротворцы также находятся в этой стране, заявили, что выведут свои войска из Мали, если там будет роSSийская "ЧВК Вагнера".

В ЕС говорят и о расторжении отношений с Мали в случае заключения контракта с ЧВК.

Бывшая французская колония Мали – одно из самых больших и беднейших государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Население исповедует ислам.

В мае этого года малийские военные арестовали временного президента страны Ба Ндао, премьера Моктар Уана и министра обороны генерала Сулеймана Дукуре. Причиной послужил отказ президента и премьера включить в состав переходного правительства полковников Модибо Коне и Садио Камару, активных участников прошлогоднего военного переворота.

В июле на переходного президента Мали полковника Ассими Гойту, пришедшем к власти после майского военного переворота, совершили покушение.