За заместителя Труханова внесли залог, он вышел на свободу - СМИ

Защита Брындака надеется, что Антикорсуд смягчит меру пресечения.

За заместителя Труханова внесли залог, он вышел на свободу - СМИ
Фото: Екатерина Петренко

За и.о. заместителя городского головы Одессы Олега Брындака внесли 24,9 млн грн залога, и он вышел на свободу.

Об этом пишет dumskaya.net со ссылкой на источник.

Чиновник покинул столичный следственный изолятор 24 декабря и сейчас направляется в Одессу.

Защита Брындака надеется, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, которая рассмотрит жалобу на решение о мере пресечения 28 декабря, смягчит ее – по крайней мере, уменьшит размер залога.

Напомним, Высший антикоррупционный суд сменил меру пресечения Брындаку с залога на арест.

Раньше ему назначили залог в размере почти 40 млн гривен, которые он заплатить не смог.

Брындак подозревается в участии в преступной организации и злоупотреблении служебным положением при выделении земельных участков под застройку без конкурсных процедур. Ему инкриминировали ст. 255 (участие в преступной организации) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ считают, что в 2015-2019 гг. мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии и другими должностными лицами помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 гектара. Из-за этого город потерял более 558 миллионов гривен. Общий ущерб городскому бюджету от действий преступной организации следствие оценило в 689 миллионов гривен.

Основную выгоду от схемы якобы получал одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

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