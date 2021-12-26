На территории Виндзорского замка задержали вооруженного мужчину
Подозреваемый – 19-летний житель Саутгемптона.
Британская полиция задержала вооруженного мужчину, пробравшегося на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II с семьей праздновала Рождество.
На сайте местной полиции сказано, что подозреваемый – 19-летний житель Саутгемптона, который имел при себе холодное оружие. Его задержали около 10:30 по Киеву через несколько минут после того, как он зашел на территорию замка. Задержанный заключен под стражу за проникновение на охраняемую территорию и незаконное обращение с оружием.
Он не успел попасть ни в одно из зданий замка.
Королевскую семью проинформировали об инциденте.
Виндзорский замок – это официальная резиденция британских монархов. Он расположен в Беркширском графстве.