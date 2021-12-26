В Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану

Такое решение было принято после обращения областных депутатов к руководству полиции Тернопольщины.

Полиция взяла под круглосуточную охрану памятник Степану Бандере в Тернополе. Такое решение было принято после двух актов вандализма, совершенных в течение недели.

Об этом 24 декабря сообщил в Facebook депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский.

"Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздники! 1 января на 16:00 присоединяйтесь к ежегодному торжественному шествию по случаю дня рождения Бандеры, которое стартует от стадиона имени Шухевича", - написал Богдан Бутковский.

В комментарии ZAXID.NET он пояснил, что такое решение было принято после обращения областных депутатов к руководству полиции Тернопольщины.

В Тернополе во вторник, 21 декабря, в памятник Степану Бандере на улице Соломии Крушельницкой кинули яйцо. Неделей раньше его облили красной краской.