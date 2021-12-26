Германия и РоSSия обсудят ситуацию вокруг Украины, - СМИ

"Целью немецкой стороны остается добиться быстрого оживления Нормандского формата".

Германия и РоSSия обсудят ситуацию вокруг Украины, - СМИ
Бундестаг
Фото: Андрій Мельник

Высокопоставленные представители Германии и РоSSии планируют встретиться в начале января для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание FAZ.

Советник федерального канцлера Олафа Шольца по внешней политике Ейнс Плетнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак провели в четверг телефонный разговор с целью организации физической встречи.

В разговоре Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации в Украине и в приграничной с Россией зоне и подчеркнул необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в Нормандском формате.

"Целью немецкой стороны остается добиться быстрого оживления Нормандского формата", - заявили в правительстве Германии.

Во вторник Шольц позвонил президенту РоSSии Владимиру Путину впервые после вступления в должность. Этот разговор также касался переговоров в Нормандском формате.

Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже в конце 2019 года.

Напомним, что 15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.

По неофициальным данным, Запад отвергает все требования РоSSии, но не хочет ей прямо отказывать.

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