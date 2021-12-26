Суд приговорил к 5 годам заключения организатора фейкового "референдума" на Донетчине

Донецкий апелляционный суд приговорил местную жительницу к 5 годам тюрьмы за организацию незаконного референдума на Донетчине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Донецкий апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и приговорил женщину к 5 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

"Суд установил, что в мае 2014 года жительница с. Гришино активно участвовала в организации и проведении в г. Красноармейске - ныне Покровске незаконного "общего областного референдума" о признании государственной самостоятельности так называемой "ДНР". Осужденная занимала должность члена фейковой участковой комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свою вину женщина не признала. В мае 2021 г. Красноармейский горрайонный суд признал ее виновной, назначив наказание – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Считая приговор слишком мягким, прокуратура его обжаловала. Апелляционный суд признал доводы обвинения обоснованными и вынес новый приговор, вступивший в законную силу.

Напомним, ранее боевика роSSийских оккупационных сил, который был помощником террориста "ДНР" Игоря Безлера, приговорили к 11 годам лишения свободы.