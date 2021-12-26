Папа Римский в рождественском послании упомянул Украину

"Царю человечества, не разреши, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта".

Сегодня, в Рождество Христово по григорианскому календарю папа Римский Франциск огласил ежегодное послание Urbi et Orbi («Города и мира»), упомянув в нем об Украине.

Об этом пишут vaticannews.va.

«Царь человечества, помоги политической власти примирить общества, опустошенные напряжением и противоречиями... Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта”, – сказал понтифик.

Фото: vaticannews.va

Торжественное благословение Риму и миру папа Римский произнес из лоджии базилики Святого Петра. В последний раз это торжественное мероприятие проходило в такой форме на Рождество 2019 года, ведь дальнейшие пасхальные и рождественские празднования проходили в условиях строгих карантинных ограничений.

“Теперь же снова все происходило, согласно привычному протоколу. Паломники, собравшиеся на площади Святого Петра, несмотря на дождливую погоду, с большим энтузиазмом поздравили Святейшего Отца, который в полдень появился в лоджии", – говорится в сообщении.

Фото: vaticannews.va

Фото: vaticannews.va

Оркестры Папской Швейцарской Гвардии и итальянских карабинеров исполнили государственные гимны Италии и Ватикана, после чего Глава Католической Церкви произнес рождественское послание.

Напомним, сегодня, 25 декабря, мир празднует Рождество Христово по григорианскому календарю.

Ранее Папа Римский Франциск в речи выразил надежду, что Рождество принесет мир в Украину.

Отметим, организация возможного визита Папы Римского в Украину находится "на повестке дня" Министерства иностранных дел.