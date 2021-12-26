Папа Римский в рождественском послании упомянул Украину

"Царю человечества, не разреши, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта".

Сегодня, в Рождество Христово по григорианскому календарю папа Римский Франциск огласил ежегодное послание Urbi et Orbi («Города и мира»), упомянув в нем об Украине.

Об этом пишут vaticannews.va.

«Царь человечества, помоги политической власти примирить общества, опустошенные напряжением и противоречиями... Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта”, – сказал понтифик.

Фото: vaticannews.va

Торжественное благословение Риму и миру папа Римский произнес из лоджии базилики Святого Петра. В последний раз это торжественное мероприятие проходило в такой форме на Рождество 2019 года, ведь дальнейшие пасхальные и рождественские празднования проходили в условиях строгих карантинных ограничений.

“Теперь же снова все происходило, согласно привычному протоколу. Паломники, собравшиеся на площади Святого Петра, несмотря на дождливую погоду, с большим энтузиазмом поздравили Святейшего Отца, который в полдень появился в лоджии", – говорится в сообщении.

Фото: vaticannews.va
Оркестры Папской Швейцарской Гвардии и итальянских карабинеров исполнили государственные гимны Италии и Ватикана, после чего Глава Католической Церкви произнес рождественское послание.
Фото: vaticannews.va

Напомним, сегодня, 25 декабря, мир празднует Рождество Христово по григорианскому календарю.

Ранее Папа Римский Франциск в речи выразил надежду, что Рождество принесет мир в Украину.

Отметим, организация возможного визита Папы Римского в Украину находится "на повестке дня" Министерства иностранных дел.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
США имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNNСША имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNN
В Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахиниВ Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахини
Блок рекламы


Похожие новости
Пограничники не пустили в Украину роSSийскую актрису, ездившую в оккупированный КрымПограничники не пустили в Украину роSSийскую актрису, ездившую в оккупированный Крым
Reuters: США ударят РоSSию по импорту смартфонов и авиазапчастей в случае вторжения в УкраинуReuters: США ударят РоSSию по импорту смартфонов и авиазапчастей в случае вторжения в Украину
Шмыгаль обсудил с послом Японии инвестиции в УкраинуШмыгаль обсудил с послом Японии инвестиции в Украину
США имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNNСША имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNN
Отправка британских войск в Украину в случае вторжения РоSSии крайне маловероятнаОтправка британских войск в Украину в случае вторжения РоSSии крайне маловероятна
Зеленский пригласил лидеров ЕС и G7 в УкраинуЗеленский пригласил лидеров ЕС и G7 в Украину
Пограничники не пустили в Украину роSSийского гитариста
НАТО призвало РоSSию к деэскалации и предупредило о высокой цене нападения на УкраинуНАТО призвало РоSSию к деэскалации и предупредило о высокой цене нападения на Украину
США не будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах с РоSSией, – замгоссекретаря
Макрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину, чтобы обсудить УкраинуМакрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину, чтобы обсудить Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости