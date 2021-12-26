Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины

Было отмечено, что она остается сложной, отвода роSSийских сил не наблюдается.

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с сопредседателями украинских кокусов и группой сенаторов и конгрессменов США .

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере.

"Провели важный и продуктивный разговор с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов США в канун Рождества. Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Это особенно важно для сохранения мира и безопасности в регионе!" - подчеркнул Зеленский.

Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів @congressdotgov у переддень Різдва. Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні! pic.twitter.com/oDZE3i7WDM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2021

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границах Украины.

"Было отмечено, что она остается сложной, отвода роSSийских сил не наблюдается. Президент проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов – Нормандского, Трехсторонней контактной группы и Минского процесса", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что во время встречи была отмечена важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования. Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

Отмечена важная роль Конгресса в расширении поддержки оборонного сектора Украины. Подчеркивалось, что важна поддержка Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Украины и получение понимания перспектив вступления в Альянс.

"В ходе встречи отдельно обсудили проблематику газопровода "Северный поток – 2". Были отмечены риски этого геополитического проекта, который является энергетическим оружием против нашего государства и всего Европейского континента", - говорится в сообщении.

Во время разговора американские законодатели выразили единодушную поддержку инициативе "Крымская платформа" и отметили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Зеленский проинформировал сенаторов и конгрессменов о продвижении в земельной, банковской и судебной реформах, борьбе с олигархической системой.

Президент пригласил американских законодателей посетить Украину в следующем году.