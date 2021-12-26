Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения

Военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение в 18 км от линии столкновения на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Ранее сообщили, что он получил ранение в зоне боевых действий.

"Дополнительно сообщаем, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее", - говорится в сообщении.

Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.