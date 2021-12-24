Комиссия по избранию руководства САП не утвердила результат конкурса
Ни за один из предложенных проектов решения комиссии не нашлось нужного количества голосов.
Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время заседания в пятницу не смогла утвердить результат конкурса.
Как информирует "Укринформ", ни за один из предложенных проектов решения комиссии по утверждению общего рейтинга кандидатов на руководящие должности в САП не нашлось нужного количества голосов.
В этой связи заседание перенесли. О времени и дате будет сообщено дополнительно.
Напомним, что конкурс на должность главы САП де-факто уже закончился, больше всего баллов на нем набрал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако на заседании 21 декабря члены комиссии отказались проголосовать за определение победителя отбора и направление его генпрокурору для назначения.
Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль объяснила отказ утвердить результаты отбора процедурным моментом – отсутствием информации о спецпроверке кандидатов.
Поэтому члены комиссии должны собраться снова, чтобы формально утвердить результаты конкурса. Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.
Послы стран "Большой семерки" заявили, что разочарованы задержкой с назначением главы САП.
Эта должность вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.