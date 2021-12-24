Патриарх Варфоломей заболел коронавирусом

У Патриарха легкие симптомы заболевания, но его общее состояние хорошее.

У Вселенского патриарха Варфоломея в результате проведения планового диагностического тестирования обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает в пятницу греческое агенство церковных новостей Romfea.

"Его Святейшество, который полностью вакцинирован, пока проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после постановки диагноза Варфоломей посетил Центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.

Вселенский Патриарх поблагодарил всех, кто заботится о его здоровье, и призвал всех, кто еще не прошел вакцинацию, пройти ее.