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2021-12-24
Патриарх Варфоломей заболел коронавирусом
У Патриарха легкие симптомы заболевания, но его общее состояние хорошее.
Фото: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні
У Вселенского патриарха Варфоломея в результате проведения планового диагностического тестирования обнаружен коронавирус.
Об этом сообщает в пятницу греческое агенство церковных новостей Romfea.
"Его Святейшество, который полностью вакцинирован, пока проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее", - сказано в сообщении.
Отмечается, что после постановки диагноза Варфоломей посетил Центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.
Вселенский Патриарх поблагодарил всех, кто заботится о его здоровье, и призвал всех, кто еще не прошел вакцинацию, пройти ее.
Напомним, патриарх Варфоломей дважды попадал в больницу во время его визита в США.