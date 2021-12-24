Попытка ареста Порошенко: Яценюк напомнил Зеленскому о судьбе Януковича
Он призвал власти к диалогу с оппозицией и гражданским обществом перед угрозой роSSийского вторжения.
Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что попытка ареста пятого президента Петра Порошенко будет иметь для действующего главы государства Владимира Зеленского непоправимые последствия.
Об этом он написал в Facebook.
"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться", - написал Яценюк.
Он призвал власти к диалогу с оппозицией и гражданским обществом перед угрозой роSSийского вторжения.
"Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления РоSSии", - отметил Яценюк.
Напомним, сегодня Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом в 1 млрд грн.
Подозрение Петру Порошенко в "угольном деле" было подписано в этот понедельник. Лично в руки он его не получил, так как находился в Польше.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в частности, среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличке.