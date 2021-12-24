Зеленский обсудил с президентом Азербайджана актуальные вопросы повестки дня

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главы государств обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте развития украинско-азербайджанского стратегического партнерства.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поздравил собеседника с юбилеем и пожелал сил и дальнейших успехов в деле служения родине на благо азербайджанского народа.

"Президенты обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте развития украинско-азербайджанского стратегического партнерства. Собеседники уделили особое внимание вопросам организации Шестого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря Владимир Зеленский во время рабочего визита в Брюссель провел встречу с Ильхамом Алиевым, во время которой призвал Азербайджан присоединиться к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.