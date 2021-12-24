У еще одного судьи Конституционного суда обнаружили незадекларированный участок в Крыму

Виктор Кривенко также не указал в декларации доход в 4 млн гривень.

У еще одного судьи Конституционного суда обнаружили незадекларированный участок в Крыму
Віктор Кривенко
Фото: antikor.com.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовных правонарушений в декларациях судей Конституционного суда.

В частности, по результатам полной проверки деклараций судей КСУ, НАПК выявило у судьи Виктора Кривенко недостоверные сведения на 4 млн. гривень. Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.

У второго судьи – Александра Касминина – НАПК выявило недостоверные сведения на 2,4 млн гривень, "поскольку он не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 кв. м в г. Киеве".

Информацию о нарушении НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро.

Также в декларации за 2019 год судьи КСУ Владимира Мойсика, проверку которой НАПК начало на основании обращения о возможном недостоверном декларировании, выявлены признаки административного правонарушения. НАПК установило, что судья не указал в декларации доход в сумме 239 тыс. грн, полученный в виде освобождения от уплаты долга по кредитному договору.

В декларациях пяти судей КСУ: Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко, Виктора Колесника – выявлены незначительные нарушения, которые не влекут административную или уголовную ответственность. В декларации за 2020 год Александр Тупицкий уже указал земельный участок площадью 126 кв. м, расположенный вблизи Ялты в Автономной Республике Крым.

Однако судья отметил, что земельный участок с 2018 года находится в его собственности. В рамках проверки установлено, что Александр Тупицкий не получил право собственности на земельный участок в соответствии с законодательством Украины. По имеющейся в НАПК информации, судья фактически получил этот участок в пользование.

Как сообщалось, в декларациях за предыдущие годы Александр Тупицкий вообще не отмечал сведения о своем земельном участке в Крыму, который он получил по роSSийскому законодательству.

Напомним, Тупицкий говорил журналистам, что не задекларировал крымскую землю, потому что не знал, как. При этом он заверил, что не признает аннексию Крыма Россией.

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