В Печерском суде не подтвердили, но и не опровергли, что получили ходатайство об аресте Порошенко

Исчерпывающую информацию о поступлении ходатайства обещают предоставить не раньше вторника, 28 декабря.

В Печерском райсуде не подтверждают поступления из Офиса генпрокурора ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривень пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом заявил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

"Пока не могу подтвердить информацию о поступлении в суд такого ходатайства. Рабочий день закончился", – сказал он в комментарии "Укринформу".

Чергавый добавил, что сотрудники уголовной канцелярии суда смогут предоставить исчерпывающую информацию о поступлении данного ходатайства не ранее вторника, 28 декабря.

Напомним, сегодня стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом в 1 млрд грн. По сообщению СМИ , Печерский суд дал разрешение на задержание политика.

Однако адвокаты Порошенко пока не подтвердили подписание ему ходатайства об аресте.

Подозрение Петру Порошенко в "угольном деле" было подписано в этот понедельник. Лично в руки он его не получил, так как находился в Польше .

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в частности, среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличке.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

Как известно, Порошенко сейчас не в Украине, он обещал вернуться в январе.