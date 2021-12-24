Кличко выступил в защиту Порошенко

"Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину!"

Кличко выступил в защиту Порошенко
Віталій Кличко
Фото: КМДА

Столичный городской голова, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко выступил в защиту пятого президента Украины Петра Порошенко после того, как Офис генпрокурора принял решение об аресте Порошенко по обвинениям в госизмене и содействии терроризму.

"Те действия, которые происходят сегодня в отношении пятого Президента Украины, вредят государству. Ведь, когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины", – заявил городской голова Киева.

Кличко призвал бороться не друг против друга, а за Украину и отметил важность единства украинского общества.

"Настоящий враг – известен, и угрожает дальнейшей агрессией. А страна – давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса. Сегодня, как никогда, необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее", – отметил Виталий Кличко.

"Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину!", – резюмировал он.

Напомним, сегодня стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом в 1 млрд грн. По сообщению СМИ, Печерский суд дал разрешение на задержание политика.

Подозрение Петру Порошенко в "угольном деле" было подписано в этот понедельник. Лично в руки он его не получил, так как находился в Польше.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в частности, среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличке.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

Как известно, Порошенко сейчас не в Украине, он обещал вернуться в январе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
США имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNNСША имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNN
Блок рекламы


Похожие новости
В Печерском суде не подтвердили, но и не опровергли, что получили ходатайство об аресте ПорошенкоВ Печерском суде не подтвердили, но и не опровергли, что получили ходатайство об аресте Порошенко
Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом 1 млрд грн, – СМИОфис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом 1 млрд грн, – СМИ
Порошенко призвал мобилизовать мир в поддержку Украины после высказываний Путина о НАТОПорошенко призвал мобилизовать мир в поддержку Украины после высказываний Путина о НАТО
Порошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал, – адвокатыПорошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал, – адвокаты
Адвокат Порошенко обнародовал повестку Зеленскому в Верховный СудАдвокат Порошенко обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд
ПЦУ выступила в защиту ПорошенкоПЦУ выступила в защиту Порошенко
Посольство Канады о деле против Порошенко: "Внимательно следим"Посольство Канады о деле против Порошенко: "Внимательно следим"
Адвокат Порошенко просит следователей допросить Зеленского, Арахамию, Верещук, Вениславского и двух нардепов от "СН"Адвокат Порошенко просит следователей допросить Зеленского, Арахамию, Верещук, Вениславского и двух нардепов от "СН"
Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований ПорошенкоВице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко
ПДЧ в НАТО для Украины – это лучшая санкция против Путина, - ПорошенкоПДЧ в НАТО для Украины – это лучшая санкция против Путина, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости