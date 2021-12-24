Кличко выступил в защиту Порошенко

"Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину!"

Столичный городской голова, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко выступил в защиту пятого президента Украины Петра Порошенко после того, как Офис генпрокурора принял решение об аресте Порошенко по обвинениям в госизмене и содействии терроризму.

"Те действия, которые происходят сегодня в отношении пятого Президента Украины, вредят государству. Ведь, когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины", – заявил городской голова Киева .

Кличко призвал бороться не друг против друга, а за Украину и отметил важность единства украинского общества.

"Настоящий враг – известен, и угрожает дальнейшей агрессией. А страна – давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса. Сегодня, как никогда, необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее", – отметил Виталий Кличко.

"Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину!", – резюмировал он.

Напомним, сегодня стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом в 1 млрд грн. По сообщению СМИ , Печерский суд дал разрешение на задержание политика.

Подозрение Петру Порошенко в "угольном деле" было подписано в этот понедельник. Лично в руки он его не получил, так как находился в Польше .

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в частности, среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличке.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

Как известно, Порошенко сейчас не в Украине, он обещал вернуться в январе.