Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом 1 млрд грн, – СМИ

Печерский суд дал разрешение на задержание политика.

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом 1 млрд грн, – СМИ
Фото: eurosolidarity.org

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.

Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает "Укринформ".

"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен", - сказали в ОГП.

Кроме того, в Печерском райсуде столицы сообщили, что состоялось закрытое заседание. Следователь судья рассмотрел и согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для отправки в суд, где должно состояться избрание ему меры пресечения.

Напомним, подозрение Петру Порошенко в "угольном деле" было подписано в этот понедельник. Лично в руки он его не получил, ведь находился в Польше.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличных.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

"В своей совокупности они свидетельствуют, что Петр Порошенко, будучи в то время в должности Президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля" с неподконтрольных территорий", – сообщил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

Порошенко считает это дело политическим.

Как известно, Порошенко сейчас не в Украине, он обещал вернуться в январе.

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