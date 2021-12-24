Кабмин продлил полномочия временного правления "Нафтогаза"

Команда Витренко останется как минимум до конца апреля.

Кабинет министров продлил полномочия временного правления "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в распоряжении №1718 от 23 декабря.

В сентябре 2021 года Кабмин распустил наблюдательный совет "Нафтогаза" и взял на себя его обязанности, назначив временных членов правления - Елену Бойченко, Владислава Воловика, Маврикия Калугина и Романа Чумака.

Они должны были работать "до принятия новым составом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"" решений по формированию правления указанного общества, но не позднее 28 декабря 2021 г."

Вчерашним распоряжением правительство продлило этот срок до 29 апреля 2022 года.

Независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден уволились в начале сентября из-за конфликта с главой правления компании Юрием Витренко. После этого правительство решило уволить и представителей государства Наталию Бойко, Юлию Ковалив и Юлию Свириденко.

Напомним, что 23 декабря Кабмин также продлил на три месяца полномочия правления "Укрзализныци", которое также было назначено без наблюдательного совета.