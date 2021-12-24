Кабмин продлил полномочия временного правления "Нафтогаза"

Команда Витренко останется как минимум до конца апреля.

Кабмин продлил полномочия временного правления "Нафтогаза"
Фото: oligarh.media

Кабинет министров продлил полномочия временного правления "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в распоряжении №1718 от 23 декабря.

В сентябре 2021 года Кабмин распустил наблюдательный совет "Нафтогаза" и взял на себя его обязанности, назначив временных членов правления - Елену Бойченко, Владислава Воловика, Маврикия Калугина и Романа Чумака.

Они должны были работать "до принятия новым составом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"" решений по формированию правления указанного общества, но не позднее 28 декабря 2021 г."

Вчерашним распоряжением правительство продлило этот срок до 29 апреля 2022 года.

Независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден уволились в начале сентября из-за конфликта с главой правления компании Юрием Витренко. После этого правительство решило уволить и представителей государства Наталию Бойко, Юлию Ковалив и Юлию Свириденко.

Напомним, что 23 декабря Кабмин также продлил на три месяца полномочия правления "Укрзализныци", которое также было назначено без наблюдательного совета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
США имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNNСША имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNN
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин назначил временного главу Государственной налоговой службыКабмин назначил временного главу Государственной налоговой службы
Украина на год продлила эмбарго на товары из РоSSииУкраина на год продлила эмбарго на товары из РоSSии
ВАКС во второй раз заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка ДубилетаВАКС во второй раз заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Дубилета
Большинство украинцев поддерживают роспуск Рады и Кабмина, – опросБольшинство украинцев поддерживают роспуск Рады и Кабмина, – опрос
СБУ предупредила Кабмин об угрозе остановки теплогенерирующих предприятий, - СМИСБУ предупредила Кабмин об угрозе остановки теплогенерирующих предприятий, - СМИ
Адаптивный карантин в Украине продлили до апреля 2022 г.Адаптивный карантин в Украине продлили до апреля 2022 г.
Италия продлила чрезвычайное положение, введенное из-за COVID-19Италия продлила чрезвычайное положение, введенное из-за COVID-19
Кабмин уволил замминистра внутренних дел Гогилашвили после скандала с правоохранителем, - СМИКабмин уволил замминистра внутренних дел Гогилашвили после скандала с правоохранителем, - СМИ
Зеленский просит Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении ГогилашвилиЗеленский просит Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили
Кабмин запустил эксперимент по электронной очереди пересечения границыКабмин запустил эксперимент по электронной очереди пересечения границы
Последние новости
Подгружаем последние новости