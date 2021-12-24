Шмыгаль анонсировал "механизмы" для сдерживания цен на хлеб

Продукты могут подорожать из-за рекордной стоимости газа.

Шмыгаль анонсировал "механизмы" для сдерживания цен на хлеб
Фото: Кабмін

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует разработать "механизмы поддержки", чтобы сдержать рост цен на хлеб, растущих в связи со стремительным подорожанием газа.

"За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в пять раз. Соответственно, цены на голубое топливо выросли и в Украине. В таких условиях производители хлеба рассматривают вопросы повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинского хлебопекаря, и потребителя. По инициативе Президента Украины Правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует внедрить их уже в ближайшее время", - сказал Шмыгаль по итогам совещания, состоявшегося в пятницу, 24 декабря.

Кроме того, правительство хочет ограничить наценку на ряд социальных и пищевых продуктов, чтобы умерить рост их цены. Соответствующие консультации проводятся с представителями бизнеса.

Напомним, что рыночная цена на газ в Европе в конце декабря 2021 года выросла до 70 гривен за кубометр из-за снижения поставок со стороны РоSSии. 21 декабря цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров. На пике цена на хабе в Нидерландах доходила до 2200 долларов. Скачок цен также был связан с сокращением ветрогенерации в Германии.

В ассоциации "Укркондпром" накануне заявили, что предприятия кондитерской отрасли вынуждены останавливать производство части ассортимента в связи с такими ценами.

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