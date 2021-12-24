Рудык: мы продолжим отстаивать интересы малого и среднего бизнеса с новой командой

Кроме «Голоса» ни одна политическая сила в парламенте сейчас не отстаивает средний класс. Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер партии Кира Рудык.

«Отстаивать средний класс — это то, чего сейчас не делает ни одна другая политическая сила. Поэтому нам нужна команда, которая будет отстаивать наши либеральные ценности, малый и средний бизнес», - подчеркнула депутат.

Именно «Голос» инициирует законопроекты в поддержку предпринимателей во время карантина, по уменьшению налогового давления на малый и средний бизнес, ведь это движет экономику страны. К сожалению, монобольшинство настроено на противоположное и налогами облагает именно людей бизнеса.

«Государство занимается тем, чтобы залезть в карман к тем, кто не может за себя постоять. У нас олигархи могут постоять за себя, крупные предприятия могут постоять, а средний класс – не может. «Голос» будет дальше строить команду. Мы общаемся со многими, но пока рано говорить о каких-то договоренностях. В общем, это малый и средний бизнес, люди, умеющие управлять, имеющие опыт, люди новые, но опытные», — отметила лидер политсилы.