Директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РоSSии Алексей Полищук заявил, что на военных объектах и морских базах Украины находится около 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них 4 тысячи – из США .

Об этом роSSийский дипломат заявил в интервью "РИА Новости".

"Западные инструкторы тренируют украинских военных, учат ведению наступательных действий, в том числе в условиях городской застройки", – рассказал Полищук.

По мнению чиновника роSSийского МИД , это прямо нарушает "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года. Согласно ему из Украины, утверждает дипломат, должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники.

"Такая линия западных стран негативно влияет на урегулирование конфликта на Донбассе", – сказал Полищук.

По данным информационного агентства Министерства обороны Украины Армия INFORM, на территории Украины действуют четыре тренировочных иностранных миссии. В состав крупнейшей из них входят более 300 военнослужащих из 6 стран. Это "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина", которая с 2015 года дислоцируется в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове Львовской области.

Также в Украине работают Тренировочная миссия ВС Канады UNIFIER, Операция ВС Великобритании и Королевства Дании ORBITAL, тренировочная миссия ВС Литовской Республики LMTG-U (наименьшая по численности личного состава).