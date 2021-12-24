Кулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSии

"Вопрос евроатлантической безопасности в настоящее время решается в Украине".

Кулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSии
Фото: ЕРА/UPG

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые РоSSия требует от США и НАТО.

Об этом он сообщил в твиттере.

"Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - написал министр.

Накануне Кулеба провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, во время которой тоже поднимался этот вопрос.

Министр заявил, что в Брюсселе согласны с тем, что "решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом - при участии ЕС".

Напомним, в начале этой недели помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфри рассказала, что переговоры с Россией могут начаться в январе. По словам президента РоSSии Владимира Путина, местом для переговоров с американской стороной может стать швейцарский город Женева.

Главное требование РоSSии – остановить расширение НАТО на восток и отозвать обещание Украине и Грузии о предоставлении членства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не будет принимать никаких решений, запрещающих Украине вступление в НАТО.

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