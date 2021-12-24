Чиновник до 2020 года возглавлял летающий в Крым "Аэрофлот".

Служба безопасности Украины сообщила подозрение действующему министру транспорта РоSSии Виталию Савельеву и одному из его заместителей.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Савельев в 2009 – 2020 годах работал генеральным директором роSSийской авиакомпании "Аэрофлот".

СБУ посчитала, что с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года "Аэрофлот" под руководством Савельева незаконно совершил более 34 тысяч авиарейсов в оккупированный Крым. Рейсы проходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины, поскольку аэропорт "Симферополь" закрыт для выполнения полетов с 2014 года.

Таким образом, государственную границу Украины незаконно пересекли по меньшей мере 329 тысяч человек.

В связи с этим Савельеву, входящему в высший совет путинской партии "Единая РоSSия", инкриминируют ч.3 ст.332 Уголовного кодекса - организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Вторым подозреваемым, очевидно, является его заместитель Кирилл Богданов, который в 2009-2020 годах также работал в "Аэрофлоте" заместителем гендиректора по информационным технологиям.

Напомним, что Украина заочно арестовала 249 роSSийских самолетов, которые использовались для выполнения рейсов в оккупированный Крым.

Еще одним членом роSSийского правительства, имеющего в Украине статус подозреваемого, является министр обороны Сергей Шойгу. Он подозревается в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины в связи с войной на Донбассе.