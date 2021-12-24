Пограничники не пустили в Украину роSSийскую актрису, ездившую в оккупированный Крым
РоSSиянка прилетела рейсом из Абу-Даби.
В международном аэропорту "Борисполь" пограничники отказали во въезде в Украину роSSийской актрисе, нарушившей порядок въезда-выезда во временно оккупированный Крым.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
РоSSиянка прилетела рейсом из Абу-Даби. Стражи границы выяснили, что осенью 2017 года женщина посещала Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС. Чтобы попасть в Крым, она пользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".
"Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в октябре Министерство культуры и информационной политики обновило "черный список" роSSийских артистов, создающих угрозу национальной безопасности Украины.