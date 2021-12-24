ВАКС приговорил бизнесмена Тамразова к пяти годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 24 декабря, признал бизнесмена Алексея Тамразова виновным в попытке подкупить прокурора Константина Кулика и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба суда. Кроме того, суд решил конфисковать у него 100 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Тамразову инкриминировали ч.3 ст.369 Уголовного кодекса.

По версии следствия, в 2018 году Тамразов несколько раз встречался с Куликом, работавшим тогда в Департаменте международно-правового сотрудничества ГПУ, чтобы договориться об отмене ареста 8 млн кубометров газа.

Во время одной из встреч Тамразов передал Кулику коробку со 100 тыс. долларов (половиной взятки). Кулик попросил Тамразова донести коробку до его машины, где бизнесмена и задержали.

Суд пришел к выводу, что действия Тамразова были попыткой передать неправомерную выгоду.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, что Алексей Тамразов был первым заместителем главы правления государственной компании "Укргаздобыча" с 2010 по март 2014 года. Позже он начал заниматься газовым бизнесом в Западной нефтегазовой компании (ЗНГК), которая была зарегистрирована на бизнесмена Сергея Черного.

Тамразов также является владельцем ООО "Всеукраинская медиа-группа", которой принадлежало интернет-издание "Инсайдер". Оно прекратило работу в конце марта 2020 года.