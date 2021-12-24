Французский фрегат Auvergne вошел в Одессу

Корабль будет находиться в одесском порту до середины следующей недели.

Французский фрегат Auvergne вошел в Одессу
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Утром 24 декабря в Одессу вошел французский фрегат Auvergne ("Овернь").

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Корабль будет находиться в одесском порту до середины следующей недели. Это первый заход Auvergne в морские воды Украины с момента принятия корабля в состав ВМС Франции в 2018 году.

По подсчетам одесского издания "Думская", французский фрегат стал десятым кораблем НАТО, посетившим город в этом году.

Auvergne D654 – это многоцелевой фрегат типа FREMM, который был разработан компаниями DCNS/Armaris из Франции и Fincantieri из Италии. Такие фрегаты входят в состав военно-морских сил Италии, Франции, Марокко и Египта.

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