Французский фрегат Auvergne вошел в Одессу

Корабль будет находиться в одесском порту до середины следующей недели.

Утром 24 декабря в Одессу вошел французский фрегат Auvergne ("Овернь").

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Корабль будет находиться в одесском порту до середины следующей недели. Это первый заход Auvergne в морские воды Украины с момента принятия корабля в состав ВМС Франции в 2018 году.

По подсчетам одесского издания "Думская", французский фрегат стал десятым кораблем НАТО, посетившим город в этом году.

Auvergne D654 – это многоцелевой фрегат типа FREMM, который был разработан компаниями DCNS/Armaris из Франции и Fincantieri из Италии. Такие фрегаты входят в состав военно-морских сил Италии, Франции, Марокко и Египта.