Во Львове в забор Генконсульства фюрера РФ бросили "коктейль Молотова"

Сегодня ночью во Львове неизвестные бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника.

Напомним, в прошлом году Киевский городской совет проголосовал за расторжение договоров аренды трех земельных участков на Подоле, которые были в конце 1990-х годов выделены под строительство нового посольства РоSSии, консульства и резиденции посла.