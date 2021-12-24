Во Львове в забор Генконсульства фюрера РФ бросили "коктейль Молотова"

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

Во Львове в забор Генконсульства РФ бросили "коктейль Молотова"
Архивное фото
Фото: dancor.sumy.ua

Сегодня ночью во Львове неизвестные бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника.

Напомним, в прошлом году Киевский городской совет проголосовал за расторжение договоров аренды трех земельных участков на Подоле, которые были в конце 1990-х годов выделены под строительство нового посольства РоSSии, консульства и резиденции посла.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
Грызлов станет послом фюрера РФ в БеларусиГрызлов станет послом фюрера РФ в Беларуси
ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что США согласны с необходимостью предоставить "особый статус" ДонбассуЛаВРУН фюрера РФ заявил, что США согласны с необходимостью предоставить "особый статус" Донбассу
ЛаВРУН фюрера РФ: Запад должен заставить Зеленского выполнить Минские соглашенияЛаВРУН фюрера РФ: Запад должен заставить Зеленского выполнить Минские соглашения
Минобороны фюрера РФ показало испытание новейшей ракеты "Ответ" в Японском море
Заместитель ЛаВРУНа фюрера РФ пригрозил НАТО новым витком конфронтацииЗаместитель ЛаВРУНа фюрера РФ пригрозил НАТО новым витком конфронтации
ФСБ фюрера РФ провела массовую облаву на членов неонацистской группировки, которую в РоSSии связывают с УкраинойФСБ фюрера РФ провела массовую облаву на членов неонацистской группировки, которую в РоSSии связывают с Украиной
Спикер фюрера РФ назвал провокацией приближение корабля ВМС к Керченскому проливуСпикер фюрера РФ назвал провокацией приближение корабля ВМС к Керченскому проливу
Малюська показал проект дизайна интерьеров нового СИЗО во ЛьвовеМалюська показал проект дизайна интерьеров нового СИЗО во Львове
ФСБ фюрера РФ заявила о задержании трех украинских "шпионов", один из которых якобы готовил терактФСБ фюрера РФ заявила о задержании трех украинских "шпионов", один из которых якобы готовил теракт
ЛаВРУН фюрера РФ обвинил Украину во "все более наглом" отношении к РоSSииЛаВРУН фюрера РФ обвинил Украину во "все более наглом" отношении к РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости