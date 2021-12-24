Экс-руководителя Запорожского облцентра службы крови подозревают в продаже 270 литров плазмы

Материальный ущерб предварительно был оценен в 700 тыс. грн.

Экс-директору КНП "Запорожский областной центр службы крови" Запорожского областного совета сообщили о подозрении по факту растраты имущества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2020 году исполняющая обязанности руководителя коммунального предприятия безосновательно перевела более 270 литров плазмы крови из разряда "лечебной" в разряд "непригодной для лечения".

"В дальнейшем компоненты якобы непригодной крови по заниженной стоимости были реализованы коммерческой структуре, чем был причинен материальный ущерб в сумме более 700 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при средней потребности 800 мл плазмы крови на одного пациента, этого биоматериала хватило бы оказать медицинскую помощь почти 350 больным.

Напомним, ранее в Житомирской области разоблачили медиков, заставлявших онкобольных покупать "бесплатные препараты".