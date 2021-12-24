Минобороны может сократить список профессий с обязательным военным учетом для женщин

Министерство обороны собирается пересмотреть в сторону уменьшения перечень профессий, представительницы которых должны встать на военный учет.

Об этом в Facebook сообщил глава парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Обсудили этот вопрос с Министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", - отметил он.

Завитневич считает идею постановки некоторых женщин на военный учет правильной, ведь государство должно знать свои резервы.

Напомним, Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, предусматривающий постановку женщин на военный учет в качестве военнообязанных. В документе говорится о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий (журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики и другие), медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров и других.

Предполагается, что женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года. Для этого они должны будут написать заявление в местный военкомат и принести перечень документов для регистрации на учет. Военкомат изучит документы, затем комиссия примет решение, ставить ли женщину на учет, и, если да, – направит ее на медкомиссию по месту регистрации. Брать на учет будут не всех, поскольку есть ограничения по возрасту (максимум – 60 лет) и состоянию здоровья.