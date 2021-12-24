Минобороны может сократить список профессий с обязательным военным учетом для женщин

Этот вопрос обсудили с главой министерства.

Минобороны может сократить список профессий с обязательным военным учетом для женщин
Фото: facebook/Оперативне командування 'Північ'

Министерство обороны собирается пересмотреть в сторону уменьшения перечень профессий, представительницы которых должны встать на военный учет.

Об этом в Facebook сообщил глава парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Обсудили этот вопрос с Министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", - отметил он.

Завитневич считает идею постановки некоторых женщин на военный учет правильной, ведь государство должно знать свои резервы.

Напомним, Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, предусматривающий постановку женщин на военный учет в качестве военнообязанных. В документе говорится о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий (журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики и другие), медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров и других.

Предполагается, что женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года. Для этого они должны будут написать заявление в местный военкомат и принести перечень документов для регистрации на учет. Военкомат изучит документы, затем комиссия примет решение, ставить ли женщину на учет, и, если да, – направит ее на медкомиссию по месту регистрации. Брать на учет будут не всех, поскольку есть ограничения по возрасту (максимум – 60 лет) и состоянию здоровья.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
В Минобороны объяснили, как женщины будут вставать на военный учетВ Минобороны объяснили, как женщины будут вставать на военный учет
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Алгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового годаАлгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового года
В Минобороны и ВСУ приветствовали договоренность ТКГ о прекращении огня на ДонбассеВ Минобороны и ВСУ приветствовали договоренность ТКГ о прекращении огня на Донбассе
НАН: влияние омикрона в Украине может ощутиться в начале январяНАН: влияние омикрона в Украине может ощутиться в начале января
Правительство Берлина впервые возглавила женщинаПравительство Берлина впервые возглавила женщина
КСУ признал законными "черный список" актеров и запрет роSSийских фильмовКСУ признал законными "черный список" актеров и запрет роSSийских фильмов
Оккупанты совершенствуют фортификацию передовой для провоцирования открытия огня, – ГУР МинобороныОккупанты совершенствуют фортификацию передовой для провоцирования открытия огня, – ГУР Минобороны
НАБУ заподозрило должностное лицо Минобороны в попытке подкупить коллегуНАБУ заподозрило должностное лицо Минобороны в попытке подкупить коллегу
В 2022 году Рада может принять законопроект о дистанционном голосовании депутатов, - СтефанчукВ 2022 году Рада может принять законопроект о дистанционном голосовании депутатов, - Стефанчук
Последние новости
Подгружаем последние новости