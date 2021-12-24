Нардеп Шевченко заявил об открытии против него дела по статье о государственной измене (дополнено)
Сам Шевченко утверждает, что открытие дела по нему связано с его "дружбой с Беларусью".
Обновление. Служба безопасности Украины опровергла открытие против парламентария дела по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, которого в мае выгнали из "Слуги народа" за поддержку режима Александра Лукашенко, заявил об открытии в отношении него уголовного производства по статье о государственной измене.
Об этом он написал в Facebook.
"Друзья! Если уже информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло для меня дело по ст.111 УКУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, не правда ли? Шьют мне создание "русского мера" в Украине", - отметил нардеп.
Сам Шевченко считает, что открытие дела в отношении него – это "выполнение заказа и устранение конкурента".
"Это связано с моей дружбой с Беларусью", – написал Шевченко.
Напомним, что 20 апреля Александр Лукашенко встретился с украинским депутатом Евгением Шевченко в президентском дворце. Парламентарий поехал в Минск, несмотря на то, что политические отношения между Украиной и Беларусью осенью 2020 года были поставлены на паузу из-за решения не признавать победу Лукашенко на президентских выборах.
В мае его исключили из фракции "Слуга народа".
В июле Шевченко выступил на "Славянском базаре". После выступления нардеп назвал Александра Лукашенко своим другом.
У Евгения Шевченко скандальная репутация. В частности он принимал участие в телешоу роSSийских пропагандистов, ностальгировал по советской медицине. Известно, что он пытается создать собственную политическую партию.