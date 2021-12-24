Оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 23 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня, два из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих нет.

По состоянию на 7 часов утра 24 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы было согласовано возобновление действия режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии разграничения.