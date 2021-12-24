СБУ возбудила против нардепа Шевченко дело по статье о государственной измене

Сам Шевченко утверждает, что открытие дела по нему связано с его "дружбой с Беларусью".

СБУ возбудила против нардепа Шевченко дело по статье о государственной измене
Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко
Фото: Скриншот видео

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, которого в мае выгнали из "Слуги народа" за поддержку режима Александра Лукашенко, заявил об открытии в отношении него уголовного производства по статье о государственной измене.

Об этом он написал в Facebook.

"Друзья! Если уже информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло для меня дело по ст.111 УКУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, не правда ли? Шьют мне создание "русского мера" в Украине", - отметил нардеп.

Сам Шевченко считает, что открытие дела в отношении него – это "выполнение заказа и устранение конкурента".

"Это связано с моей дружбой с Беларусью", – написал Шевченко.

Напомним, что 20 апреля Александр Лукашенко встретился с украинским депутатом Евгением Шевченко в президентском дворце. Парламентарий поехал в Минск, несмотря на то, что политические отношения между Украиной и Беларусью осенью 2020 года были поставлены на паузу из-за решения не признавать победу Лукашенко на президентских выборах.

В мае его исключили из фракции "Слуга народа".

В июле Шевченко выступил на "Славянском базаре". После выступления нардеп назвал Александра Лукашенко своим другом.

У Евгения Шевченко скандальная репутация. В частности он принимал участие в телешоу роSSийских пропагандистов, ностальгировал по советской медицине. Известно, что он пытается создать собственную политическую партию.

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