Блинкен обсудил с генсеком НАТО и главой МИД Великобритании роSSийские войска на территории Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Стороны согласовали позиции в связи с усилением военного присутствия РоSSии вблизи границ Украины.

Как сообщили в четверг в Государственном департаменте США , Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом общую обеспокоенность в связи с наращиванием Россией войск у границ Украины.

"Они обсудили двойной подход НАТО к РоSSии (диалог и сдерживание – ред.), отметив, что Альянс остается готовым к содержательному диалогу с Россией , одновременно объединившись для защиты и защиты союзников", - говорится в сообщении.

Кроме того, в четверг глава Госдепартамента США пообщался с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Во время разговора речь шла о общих приоритетах, в частности в контексте "решительного, общего ответа на дальнейшую агрессию РоSSии против Украины".

Стороны также согласились с важностью "усилить скоординированную поддержку со стороны союзников и партнеров" относительно введения последствий для РоSSии в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал немедленных гарантий нерасширения НАТО на восток, в том числе на Украину. 15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало Вашингтону проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения и вступления в него Украины.

При этом Путин отказался давать гарантии ненападения РоSSии на Украину.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, РоSSия сосредоточила 122 тысячи военных в 200-километровой зоне от границы с Украиной и 143,5 тыс. - в 400-километровой.