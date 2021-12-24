Порошенко призвал мобилизовать мир в поддержку Украины после высказываний Путина о НАТО

Экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает паранойей высказывания Владимира Путина о расширении НАТО и отрицании права Украины стать членом Альянса. Об этом он написал в Facebook.

"Хочу напомнить, что границы современных государств и наций определяются не удивительно трактованной историей, археологией и психиатрией, а международным правом и неприкосновенностью границ", - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что участие в военных и политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами точно без «параноидальных страхов» соседских государств.

«Украинским дипломатам нужно как можно быстрее выбираться из Гуты, и каждый в своей столице должен в полной мере использовать очередной каминг-аут Путина с опасными выпадами в адрес Украины для мобилизации мира в нашу поддержку — от санкций до оружия», – считает Порошенко.

«А человеку, исполняющему обязанности Президента — остыть, прийти в себя и вместо того, чтобы умножать внутренние конфликты и разделения, объединить общество и политикум для обороны страны. Потому что воюет не с тем, не за то и не там, где нужно», – резюмировал он.