Порошенко призвал мобилизовать мир в поддержку Украины после высказываний Путина о НАТО

Слова роSSийского президента лидер "Евросолидарности" считает паранойей.

Порошенко призвал мобилизовать мир в поддержку Украины после высказываний Путина о НАТО
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает паранойей высказывания Владимира Путина о расширении НАТО и отрицании права Украины стать членом Альянса. Об этом он написал в Facebook.

"Хочу напомнить, что границы современных государств и наций определяются не удивительно трактованной историей, археологией и психиатрией, а международным правом и неприкосновенностью границ", - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что участие в военных и политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами точно без «параноидальных страхов» соседских государств.

«Украинским дипломатам нужно как можно быстрее выбираться из Гуты, и каждый в своей столице должен в полной мере использовать очередной каминг-аут Путина с опасными выпадами в адрес Украины для мобилизации мира в нашу поддержку — от санкций до оружия», – считает Порошенко.

«А человеку, исполняющему обязанности Президента — остыть, прийти в себя и вместо того, чтобы умножать внутренние конфликты и разделения, объединить общество и политикум для обороны страны. Потому что воюет не с тем, не за то и не там, где нужно», – резюмировал он.

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