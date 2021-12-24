Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины

Стороны согласились, что решения о безопасности Украины могут приниматься только с участием Украины.

Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Фото: Twitter Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем.

Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема — ситуация с безопасностью. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только с участием Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС", - написал Кулеба. .

Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 23, 2021

Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал немедленных гарантий нерасширения НАТО на восток, в том числе на Украину. 15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало Вашингтону проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения и вступления в него Украины.

При этом Путин отказался давать гарантии ненападения РоSSии на Украину.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, РоSSия сосредоточила 122 тысячи военных в 200-километровой зоне от границы с Украиной и 143,5 тыс. - в 400-километровой.

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