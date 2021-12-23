Нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев имеет роSSийский паспорт, - "Схемы"

При этом связанные с Пономаревым фирмы могут оказать существенное влияние на боеспособность Вооруженных сил Украины.

Нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев имеет роSSийский паспорт, - "Схемы"
Олександр Пономарьов
Фото: Радіо Свобода

Журналисты установили, что народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Пономарев является гражданином РоSSии и уже как минимум 18 лет имеет роSSийский паспорт. При этом связанные с Пономаревым фирмы оказывают существенное влияние на боеспособность украинской армии.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

По данным журналистов, в декларациях Александра Пономарева нет ни одного упоминания о его бизнесе. Официально все компании и связывающие с ним предприятия контролируют его родственники и знакомые.

Вместе с тем, согласно данным YouControl, так называемая "бизнес-группа Александра Пономарева" насчитывает около 35 компаний. Некоторые из них уже много лет оказывают существенное влияние на боеспособность украинской армии.

Кроме того, журналистам удалось выяснить, что СБУ проверяет причастность фирм с орбиты Пономарева к порче в 2017 году более 20 танков из-за поставок якобы некачественной смазки.

Напомним, ранее действительный роSSийский паспорт и индивидуальный налоговый номер обнаружили у тогдашнего заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, оказавшегося в центре скандала из-за грубого и нецензурного общения с правоохранителями на въезде в Донецкую область.

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