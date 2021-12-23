В Минске силовики ворвались в дом и задержали журналиста "Радио Свобода"

Груздилович - подозреваемый по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В Минске задержан журналист белорусской службы Радио Свобода Олег Груздилович. Силовики в масках пришли к нему домой и выломали дверь.

Об этом сообщает “Радио Свобода".

Груздилович - подозреваемый по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (статья 342 УК). По этой статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В июле 2021 года в Минске силовики разгромили офис белорусской службы Радио Свобода: они выломали двери, изъяли технику и задержали нескольких журналистов, в том числе Олега Груздиловича. Позже сотрудников отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, ранее сегодня Министерство внутренних дел Беларуси объявило издание "Радио Свобода" экстремистским формированием. Речь идет о сайте, YouTube-канале, Telegram-канале "Радио Свобода" и его странице в соцсетях.