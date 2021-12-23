Украина направила РФ ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" для Донбасса

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины.

Украина направила РФ ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" для Донбасса
Фото: mchs.gov.ru

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением РоSSийской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых гуманитарных конвоев.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"23 декабря РоSSийская Федерация проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый гуманитарный конвой", – говорится в сообщении.

Отмечено, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через роSSийские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

"В связи с этим МИД Украины направил роSSийскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к РоSSийской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины", - отмечается в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе судья Кировского районного суда в Ростове-на-Дону Леонард Шолохов в приговоре, вынесенном по делу о взяточничестве, упомянул о поставках продуктов питания "в военные части Вооруженных Сил РФ", расположенные на оккупированной территории Донецкой Луганской областей. Таким образом, роSSийский суд подтвердил присутствие роSSийских солдат на востоке Украины.

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