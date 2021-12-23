"Ни одной общей черты с врагом": главнокомандующий ВСУ утвердил новую систему боевых наград

Фото: armyinform.com.ua

Сегодня, 23 декабря, состоялась презентация Концепции наградной системы главнокомандующего Вооруженными Силами Украины к 30-й годовщине ВСУ, во время которой генерал-лейтенант Валерий Залужный подписал приказ об утверждении новой системы боевых наград.

Об этом сообщает "АрміяInform".

В начале мероприятия начальник Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Островский представил художника Алексея Руденко и военного историка Василия Павлова. Оба вместе с волонтерами несколько лет работали над системой боевых наград для украинского войска.

"Представленная журналистам Концепция наградной системы была разработана на основе национальных боевых традиций и с учетом опыта наградных систем государств-партнеров Украины", - отметили в Генштабе.

Алексей Руденко – заслуженный художник Украины, автор-разработчик высших орденов государства – ордена Богдана Хмельницкого и ордена княгини Ольги. Он отметил, что наградная система силовых структур, существовавшая в момент вооруженной агрессии РоSSии, не была приспособлена для поощрения во время боевых действий. Художник обратил внимание, что в новую систему преимущественно вошли знаки отличия-кресты.

"У нас нет ни одной награды, которая бы прямо называлась – «крест». У нас есть награды, ордена, медали… Новые награды мы назвали именно «кресты», и в основном они имеют историческую основу. В частности, Золотой крест станет «сержантской»» наградой, Серебряный - офицерской, а Стальной, в виде боевой части пернача, - отличием героев-командующих", - отметил Руденко.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Военный историк, советник министра по делам ветеранов Украины Василий Павлов, подтвердил слова Руденко о преемственности наградных традиций. Предложенная же ныне концепция в основном наследует награды, которые применялись 100 лет назад в войсках украинских освободительных армий.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный поблагодарил авторов и выразил надежду, что сегодняшнее событие станет историческим для украинской армии.

"На восьмом году войны у нас не должно быть ни одной общей черты с нашим врагом. И национальная милитарная идентичность, частицей которой являются награды, - еще один шаг на этом пути", - подчеркнул он.

Напомним, в сентябре в канун Дня защитников и защитниц Украины Министерство по делам ветеранов презентовало эскиз отличия для награждения – медаль "Воля и Достоинство".