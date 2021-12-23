МИД Британии осудил РоSSию за агрессивные высказывания в адрес Украины и НАТО
Лондон считает единственным выходом из ситуации диалог и приветствует тот факт, что РоSSия выражает готовность к нему.
Лондон осуждает РоSSию за ее резкие высказывания в адрес Украины и НАТО и в то же время приветствует ее готовность начать переговоры в январе.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает "Интерфакс-Украина".
"Я осуждаю агрессивные и провокационные высказывания Кремля в адрес Украины и НАТО. НАТО – оборонный альянс, а Украина продолжает демонстрировать похвальное воздержание перед лицом провокаций и агрессии РоSSии", - отмечает Трасс.
По ее словам, "любое вторжение РоSSии было бы большой стратегической ошибкой".
Министр отметила, что ответ на подобные действия может быть жестким и скоординированным, а санкции, которые могут ввести страны Запада, "станут сильным ударом по интересам и экономике РоSSии". Поэтому она считает единственным выходом из ситуации диалог и приветствует тот факт, что РоSSия выражает готовность к нему.
"Единственный выход из нынешней ситуации для РоSSии – через диалог, и я приветствую факт, что РоSSия выразила готовность провести переговоры в январе", – отмечается в заявлении.
Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал немедленных гарантий нерасширения НАТО на восток, в том числе на Украину. 15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало Вашингтону проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения и вступления в него Украины.
При этом Путин отказался давать гарантии ненападения РоSSии на Украину.
По данным Совета национальной безопасности и обороны, РоSSия сосредоточила 122 тысячи военных в 200-километровой зоне от границы с Украиной и 143,5 тыс. - в 400-километровой.