ВСУ будут четко соблюдать условия режима прекращения огня, - Залужный

Достигнутые договоренности регламентируют открытие огня в ответ на провокационные обстрелы.

ВСУ будут четко соблюдать условия режима прекращения огня, - Залужный
Валерій Залужний
Фото: Сегодня

Вооруженные силы Украины будут четко соблюдать условия режима прекращения огня на Донбассе и договоренностей Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вооруженные силы Украины не просто будут четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, но и уже начали это делать", - сказал Залужный.

Он подчеркнул, что договоренности "четко регламентируют форматы реагирования на какие-либо действия сторон конфликта", в частности - обозначают формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы.

По словам Залужного, если удастся полностью реализовать договоренность о прекращении огня, достигнутую в июле прошлого года, это "точно будет отвечать интересам каждого украинца и позволит сохранить жизнь военных и гражданских".

"Думаю, что ни у кого нет сомнений, что Украина и каждый наш военный готовы защищать свою землю и свободу. Но также не должно быть сомнений и в том, что жизнь людей для нас – самая ценная, а дипломатический путь – фундаментальный, чтобы вернуть мир в Украину", - сказал он.

Напомним, 22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы согласовали возобновление действия режима прекращения огня на Донбассе, о чем договорились в июле 2020 года. Украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии столкновения.

Сегодня, 23 декабря, роSSийские наемники трижды нарушили режим тишины несмотря на договоренности о перемирии.

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