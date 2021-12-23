РоSSийские наемники трижды нарушили режим тишины, несмотря на договоренности ТКГ о перемирии

Потерь среди военных нет.

РоSSийские наемники трижды нарушили режим тишины, несмотря на договоренности ТКГ о перемирии
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих нет.

Напомним, 22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы согласовали возобновление действия режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии столкновения.

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