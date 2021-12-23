На Донбассе в 2021 году погибли 65 украинских военных, 263 ранены, - Генштаб

Генштаб обнародовал статистику боевых потерь 2021 года.

На Донбассе в 2021 году погибли 65 украинских военных, 263 ранены, - Генштаб
Фото: Lb.ua

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в 2021 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 65 украинских военных, 263 - ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в ответ на информационный запрос "Новынарни".

"Предоставляется имеющаяся информация относительно потерь личного состава Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО/ООС по состоянию на 21.12.2021, а именно: (…) в 2021 году погибло (умерло) во время боевой обстановки – 65 человек; получили ранения (повреждения) во время боевой обстановки – 263 человека", - говорится в сообщении.

По сравнению с 2020 годом погибших в результате боевых действий – на 15 больше, раненых – на 75 меньше.

"В 2020 году погибло (умерло) во время боевой обстановки – 50 человек; получили ранения (повреждения) во время боевой обстановки – 338 человек", - отметили в Генштабе.

Следует отметить, что по верифицированным данным "Новынарни", опирающиеся на сообщения пресс-центра ООС и извещениями об умерших раненых, по состоянию на 22 декабря погибли 78 украинских военных.

На вопрос о небоевых потерях в ВСУ за год Генштаб данных не обнародовал, отметив, что "сведения о морально-психологическом состоянии личного состава военных формирований или эффективность морально-психологической подготовки или применения войск (сил), которые позволяют установить их боеспособность... могут составлять государственную тайну".

Напомним, с начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года в результате обстрелов и вооруженных провокаций роSSийской стороны погибли 66 украинских бойцов, еще 275 получили ранения.

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