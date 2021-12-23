В Макеевской колонии пленнику во время пыток нанесли удар ножом в сердце, - омбудсмен

Оккупанты больше четырех лет удерживают украинца Мазурова за "шпионаж".

В Макеевской колонии пленнику во время пыток нанесли удар ножом в сердце, - омбудсмен
Сергій Мазуров
Фото: Людмила Денісова

Гражданину Украины Сергею Мазурову, незаконно удерживаемому пророSSийскими боевиками на временно оккупированной территории в Макеевской исправительной колонии №32, во время пыток был нанесен удар в сердце.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сергия задержали 1 июля 2017 года в родной Макеевке «сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью», после чего он был подвергнут зверским пыткам. В частности, ему были нанесены удары ножом в сердце, в результате чего Сергей едва не умер", - написала она в фейсбуке.

После ранения боевики поместили Мазурова в больницу, не разрешали родным с ним видеться, придумывая причины его пребывания в реанимации, прикрываясь простудой и попыткой самоубийства. В первый месяц плена он потерял 15 килограммов веса. После лечения его перевели в СИЗО оккупированного Донецка.

30 августа 2019 года украинец был обвинен в шпионаже и приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Денисова подчеркнула, что уже более четырех лет оккупационная администрация РоSSии на оккупированной части Донбасса исключает Мазурова из списка на обмен.

"Такие действия в отношении Сергея являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, 1950 года ", – отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста и призвала срочно посетить Сергея Мазурова, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Денисова попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи.

Напомним по данным омбудсмена, в тюрьмах ОРДЛО боевики содержат 300 граждан Украины, в том числе 40 военных.

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