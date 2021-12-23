В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)

Министерство обороны утвердило список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Об этом говорится в приказе №313, который вступил в силу 17 декабря 2021 года.

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Что это значит В военкоматы нужно будет прийти женщинам-медикам, финансистам, бухгалтерам, менеджерам, программистам, журналистам, музыкантам.