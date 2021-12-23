В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)

Министерство обороны утвердило список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Об этом говорится в приказе №313, который вступил в силу 17 декабря 2021 года.

В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Фото: bug.org.ua

Что это значит

В военкоматы нужно будет прийти женщинам-медикам, финансистам, бухгалтерам, менеджерам, программистам, журналистам, музыкантам.

Согласно документу женщины от 18 до 60 лет должны будут становиться на учет, если они пригодны к военной службе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Юрий Луценко впервые назвал причину ссоры с ЗеленскимЮрий Луценко впервые назвал причину ссоры с Зеленским
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
Алгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового годаАлгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового года
Страны ООН обвинили РоSSию в распространении фейков об УкраинеСтраны ООН обвинили РоSSию в распространении фейков об Украине
В Украине вводят третью дозу COVID-вакцины для медиковВ Украине вводят третью дозу COVID-вакцины для медиков
12% компаний из списка СНБО сменили название после введения в отношении них санкций12% компаний из списка СНБО сменили название после введения в отношении них санкций
В Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахиниВ Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахини
НАН: влияние омикрона в Украине может ощутиться в начале январяНАН: влияние омикрона в Украине может ощутиться в начале января
Правительство Берлина впервые возглавила женщинаПравительство Берлина впервые возглавила женщина
Фюрер РФ заявил, что не хочет кровопролития в Украине, но РоSSии некуда отступатьФюрер РФ заявил, что не хочет кровопролития в Украине, но РоSSии некуда отступать
Украинцы оценивают ситуацию в Украине как "кризисную с деградацией и хаосом", - опросУкраинцы оценивают ситуацию в Украине как "кризисную с деградацией и хаосом", - опрос
В Украине рекордно упали темпы вакцинации от ковида, - РадуцкийВ Украине рекордно упали темпы вакцинации от ковида, - Радуцкий
Последние новости
Подгружаем последние новости