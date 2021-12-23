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2021-12-23
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Министерство обороны утвердило список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Об этом говорится в приказе №313, который вступил в силу 17 декабря 2021 года.
Фото: bug.org.ua
Что это значит
В военкоматы нужно будет прийти женщинам-медикам, финансистам, бухгалтерам, менеджерам, программистам, журналистам, музыкантам.
Согласно документу женщины от 18 до 60 лет должны будут становиться на учет, если они пригодны к военной службе.