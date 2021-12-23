"Укроборонпром" – в тренде мировой тенденции прозрачности государственных предприятий, – НАКО

НАКО убеждено, что «Укроборонпром» мог бы стать флагманом положительных изменений.

"Укроборонпром" – в тренде мировой тенденции прозрачности государственных предприятий, – НАКО
Елена Трегуб
Фото: Макс Требухов

«Все больше государственных предприятий становятся публичными и прозрачными. Об этом свидетельствует недавний отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», - сообщила исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Елена Трегуб во время круглого стола, организованного Институтом Горшенина и ОО StateWatch при поддержке интернет-портала LB.ua.

По ее словам, в этот тренд попал и Государственный концерн «Укроборонпром», в течение последних лет продемонстрировавший существенные сдвиги на пути к прозрачности. В частности, в концерне ввели систему комплаенса, перешли на прозрачные закупки и впервые издали годовой отчет по итогам деятельности. Благодаря этому Укроборонпрому удалось улучшить свои результаты в Индексе прозрачности оборонных компаний: за пять лет оценка концерна изменилась с 0 до 28 баллов», - отметила Тригуб.

Эксперт подчеркнула, что гражданское общество настаивает на дальнейшем усилении способностей концерна с учетом лучших международных практик. «К примеру, ОЭСР рекомендует привлечь общественность в отбор членов наблюдательного совета. Это будет способствовать независимому надзору за процессом отбора и большей открытости перед обществом. Следовательно, НАКО призывает привлечь представителей гражданского общества к процессу формирования наблюдательного совета Укроборонпрома», - сказала Елена Тригуб.

Также она добавила, что ОЭСР рекомендует формировать наблюдательные советы в государственных компаниях с учетом гендерного баланса. «Однако по состоянию на сегодняшний день только 1/3 государственных предприятий Украины ввели в свои наблюдательные советы женщин. НАКО убеждено, что «Укроборонпром» мог бы стать флагманом положительных изменений и в этом вопросе тоже», - отметила эксперт.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Юрий Луценко впервые назвал причину ссоры с ЗеленскимЮрий Луценко впервые назвал причину ссоры с Зеленским
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков: СНБО должен провести заседание по вопросу нехватки угля на государственных ТЭС
СБУ предупредила Кабмин об угрозе остановки теплогенерирующих предприятий, - СМИСБУ предупредила Кабмин об угрозе остановки теплогенерирующих предприятий, - СМИ
Закон о местных государственных администрациях Рада рассмотрит с 17 января, затем – закон о столицеЗакон о местных государственных администрациях Рада рассмотрит с 17 января, затем – закон о столице
Запасы угля государственных ТЭС вдвое ниже минимально допустимого уровня, - МинэнергоЗапасы угля государственных ТЭС вдвое ниже минимально допустимого уровня, - Минэнерго
Арахамия: обещанные Зеленским накопительные счета получат дети, рожденные с 2019 года
ОГПУ активизирует расследование более 200 дел против угольных и энергетических предприятий УкраиныОГПУ активизирует расследование более 200 дел против угольных и энергетических предприятий Украины
"Слуга народа" будет настаивать на рассмотрении законопроекта о накопительной пенсии, – Шуляк"Слуга народа" будет настаивать на рассмотрении законопроекта о накопительной пенсии, – Шуляк
Самое большое сопротивление приватизации госпредприятий оказывает "коррумпированная" бюрократия среднего звена, - глава ФГИУСамое большое сопротивление приватизации госпредприятий оказывает "коррумпированная" бюрократия среднего звена, - глава ФГИУ
Ахметов заявил, что не собирается поддерживать политсилу Разумкова и не знаком с нимАхметов заявил, что не собирается поддерживать политсилу Разумкова и не знаком с ним
Минздрав ввел обязательную вакцинацию для соцработников и сотрудников стратегически важных предприятийМинздрав ввел обязательную вакцинацию для соцработников и сотрудников стратегически важных предприятий
Последние новости
Подгружаем последние новости