"Укроборонпром" – в тренде мировой тенденции прозрачности государственных предприятий, – НАКО

«Все больше государственных предприятий становятся публичными и прозрачными. Об этом свидетельствует недавний отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», - сообщила исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Елена Трегуб во время круглого стола, организованного Институтом Горшенина и ОО StateWatch при поддержке интернет-портала LB.ua.

По ее словам, в этот тренд попал и Государственный концерн «Укроборонпром», в течение последних лет продемонстрировавший существенные сдвиги на пути к прозрачности. В частности, в концерне ввели систему комплаенса, перешли на прозрачные закупки и впервые издали годовой отчет по итогам деятельности. Благодаря этому Укроборонпрому удалось улучшить свои результаты в Индексе прозрачности оборонных компаний: за пять лет оценка концерна изменилась с 0 до 28 баллов», - отметила Тригуб.

Эксперт подчеркнула, что гражданское общество настаивает на дальнейшем усилении способностей концерна с учетом лучших международных практик. «К примеру, ОЭСР рекомендует привлечь общественность в отбор членов наблюдательного совета. Это будет способствовать независимому надзору за процессом отбора и большей открытости перед обществом. Следовательно, НАКО призывает привлечь представителей гражданского общества к процессу формирования наблюдательного совета Укроборонпрома», - сказала Елена Тригуб.

Также она добавила, что ОЭСР рекомендует формировать наблюдательные советы в государственных компаниях с учетом гендерного баланса. «Однако по состоянию на сегодняшний день только 1/3 государственных предприятий Украины ввели в свои наблюдательные советы женщин. НАКО убеждено, что «Укроборонпром» мог бы стать флагманом положительных изменений и в этом вопросе тоже», - отметила эксперт.