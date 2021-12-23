В МИД опровергли заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что заявление президента РоSSии Владимира Путина о том, что Украина якобы готовит "военную операцию" на Донбассе, не соответствует действительности.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, прежде всего в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта. Более того, глава Офиса президента и наша делегация в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую , чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня», – подчеркнул он.

МИД призвал РоSSию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", - добавил спикер МИД .

Напомним, во время пресс-конференции Путин заявил, что у него "складывается впечатление, что Украина может готовить военную операцию на Донбассе".

22 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала возвращение в режим прекращения огня. Украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ и т.д.