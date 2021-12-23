Суд наложил арест на элитные земельные участки под Киевом в рамках уголовного дела против местного депутата

Национальная полиция Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве относительно изменения целевого назначения земельных участков под Киевом и незаконного выделения их в собственность, что привело к тяжелым последствиям.

Производство открыто по факту совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Это нарушения связаны со злоупотреблением властью и служебным положением, получением неправомерной выгоды должностным лицом совершены организованной группой, пишет УНИАН.

Сообщается, что в рамках уголовного производства Печерский районный суд г. Киева наложил арест на ряд земельных участков. Речь идет о завладении землей общины группой лиц. Согласно материалам уголовного производства, в составе организованной группы действует депутат Бориспольской ОТГ Дмитрий Сулима. Он выступал первым номером в списке "Европейской солидарности" на выборах в Бориспольской ОТГ.

"Мы всякое видели, но уникальность этого дела в том, что под Киевом , практически, вывели в частную собственность целый лес", – сообщил СМИ один из следователей в уголовном производстве.

Также журналисты привели слова работника прокуратуры. По его информации, преступная группа во главе с депутатом Бориспольской ОТГ Дмитрием Сулимой изобрела новую опасную преступную схему. Подделывая документы, они оформляли и продавали несуществующие земельные участки, которые находятся прямо в русле Днепра. Позже, меняя русло реки, эти участки намывались песком. И оформлялись задним числом. Такая деятельность нанесла значительный экологический ущерб.

По словам правоохранителей, следствие еще выясняет размер нанесенного ущерба группой лиц, которую возглавлял Дмитрий Сулима.

"Мы проводим проверку и других намывных участков на реке Днепр и их законность. По окончанию будем понимать размах деятельности этой преступной группы и размер вреда, который она нанесла общине и экологии Днепра. Но сейчас можем говорить о десятках участков и миллионах убытков", – отмечают следователи.

Сам Дмитрий Сулима, а также Бориспольская организация "Европейской солидарности", список которой возглавлял депутат, пока что ситуацию не комментируют.