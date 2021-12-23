В Киеве возбуждено уголовное дело из-за отсутствия елки на вокзале

К следственным действиям привлекли военную контрразведку СБУ.

В Киеве возбуждено уголовное дело из-за отсутствия елки на вокзале
Фото: kiev.com.ua

В Киеве возбуждено уголовное дело из-за отсутствия новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале.

На сайте городской прокуратуры сообщается, что филиал "Вокзальная компания" акционерного общества "Укрзализныця" заключил договор на установку елки до 17 декабря включительно.

Но на 22 декабря елки не было.

"В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечению виновных к ответственности. Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СВ полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБ Украины", – говорится в сообщении.

Стоимость договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала, по данным прокуратуры, составляла около 5 млн гривен.

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